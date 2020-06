Résultat Liga : le Real Madrid s’impose à l’Espanyol (1-0) et prend ses distances avec le FC Barcelone

true

Vainqueur sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (1-0), le Real Madrid compte à présent deux points d’avance sur le FC Barcelone.

Parfois malmené, le Real Madrid a assuré l’essentiel ce dimanche soir en s’imposant sur le terrain de la lanterne rouge de la Liga, l’Espanyol de Barcelone, par le plus petit des scores. C’est Casemiro qui a inscrit le but merengue, sur un service de Karim Benzema, auteur d’une splendide talonnade et encore décisif.

Grâce à ce succès, le Real compte deux points d’avance sur le Barça, tenu en échec dimanche à Vigo (2-2). La pression sera sur les Catalans, qui recevront l’Atlético Madrid mardi au Camp Nou.