Résultat Liga : Real Madrid 0-0 Athletic Bilbao (terminé)

Très mauvaise opération du Real Madrid, ce soir au Bernabeu : le nul concédé à l’Athletic Bilbao permet au FC Barcelone d’être seul leader de la Liga avec deux points d’avance sur les Merengue.

On dit souvent qu’il y a des beaux 0-0. Celui de ce soir en est un. Dans ce classique de la Liga, le Real Madrid et l’Athletic Bilbao étant deux des trois équipes à ne jamais être descendues (avec le FC Barcelone), chaque équipe a eu sa chance. Les Merengue ont touché du bois, notamment par Jovic en toute fin de match, les Basques ont marqué mais le buteur était hors-jeu au départ.

Karim Benzema, particulièrement en réussite contre l’Athletic (11 buts en 17 matches, son adversaire favori), a eu plusieurs occasions nettes mais il est tombé sur un Unai Simon des grands soirs. Et au final, le Real Madrid, si brillant au Camp Nou mercredi, n’a pas réussi à faire fructifier ce bon match du milieu de semaine.

Les hommes de Zinédine Zidane sont ce soir à deux points du leader barcelonais. Forcément contrariant quand on se souvient comme ils ont dominé les débats dans le Clasico et quand on sait à quel point les Catalans sont dominateurs en championnat depuis une décennie…