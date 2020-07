Résultat Liga : Real Madrid 2-0 Alavés (terminé)

true

Grâce à Karim Benzema, le Real Madrid a battu sans forcer Alavés (2-0). En tête de la Liga, la Maison Blanche reprend quatre points d’avance sur le Barça.

En toute tranquillité, comme à l’accoutumée, le Real Madrid s’est débarrassé d’Alavés (2-0). Trop forts, les hommes de Zidane ont construit leur victoire. Le manager français a pu compter sur la bonne forme de ses compatriotes.

En début de rencontre, Raphael Varane s’est montré prompt à surgir pour sauver sur la ligne un tir de Lucas Perez (0-0, 3e). Cette action a été la plus chaude concédée par les locaux. Après, la Maison Blanche a pris la mesure de son valeureux adversaire.

Dans un énième déboulonné sur son flanc gauche, Ferland Mendy a obtenu un pénalty net et sans bavure. L’ancien lyonnais a été fauché en pleine vitesse par un tacle sur le côté. Absent, Sergio Ramos, le tireur désigné, a apprécié le sang froid de Karim Benzema (1-0, 11e). Avec ce contrepied, KB9 a confirmé sa grande forme. Il a inscrit son 18e but en Liga cette saison. C’est sa quatrième réalisation depuis la reprise.

L’altruisme de Benzema met à l’abri le Real Madrid

Après l’ouverture du score, le Real Madrid a beaucoup géré ses efforts. Engagés dans un sprint éreintant, les Madrilènes ont parfois semblé être émoussé. Mais, l’infranchissable Thibaut Courtois a fait preuve de vigilance lorsque ses partenaires ont fait preuve de suffisance. Le Belge a gardé pour la cinquième fois d’affilée sa cage inviolée. Patients, les équipiers de l’ancien Ballon d’Or Luka Modric ont fini par se sécuriser.

À la limite du hors jeu, Benzema est parti seul au but. Altruiste, le joueur formé à l’OL a décalé Marcos Asensio, qui à pousser le ballon dans le but vide. Le break était fait. Le Real Madrid a pu souffler et se régénérer. Au rayon des bonnes nouvelles, Eden Hazard a effectué son retour à la compétition en remplaçant Benzema.

Les Merengues ont vécu encore une soirée facile. Ils trônent en haut de la Liga, quatre points devant le FC Barcelone. Les équipiers de Messi n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent rattraper le rival de la capitale espagnole. Ils ne restent plus que trois journées avant la fin du championnat d’Espagne.