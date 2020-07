Real Madrid : Karim Benzema met l’Espagne à ses pieds, la preuve

true

L’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, n’en finit plus d’impressionner l’Espagne. Il a été élu meilleur joueur de la Liga en juin.

C’est plus que jamais la course au titre en Espagne, entre, et c’est une habitude, le Real de Madrid et le FC Barcelone. Les joueurs de Zinédine Zidane, qui comptent à ce jour un point d’avance avec un match en moins, auront l’occasion de creuser l’écart ce soir (22 heures) face au Deportivo Alavès.

Et ils pourront bien entendu compter sur leur avant-centre, le Français Karim Benzema, qui marche sur l’eau depuis des semaines et la reprise de la Liga. En effet, et pour le seul mois de juin, l’ancien lyonnais a marqué trois buts et délivré une passe décisive.

Résultat, Benzema a été élu ce vendredi joueur du mois en Liga. Un trophée personnel de plus pour lui et, peut-être, un nouveau titre de champion d’Espagne à fêter.