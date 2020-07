Résultats Liga : le Real Madrid bat Villarreal et est sacré champion d’Espagne (terminé)

true

Vainqueur 2-1 de Villarreal, le Real Madrid est couronné roi d’Espagne. De son côté, le FC Barcelone n’a pas réussi à vaincre l’Osasuna.

Ça ne faisait plus guère de doutes mais c’est officiel à l’instant : le Real Madrid est champion d’Espagne pour la 34e fois de son histoire. Ce soir, les Merengue ont battu Villarreal 2-1 grâce à un doublé de Karim Benzema. Son deuxième but a été inscrit suite à un pénalty peu évident que Sergio Ramos a décidé de jouer à la Cruyff, c’est-à-dire en passant latéralement pour son partenaire, arrivé lancé comme une fusée.

Même si le Real ne s’était pas imposé ce soir (Villarreal a réduit l’écart à la 84e et a mis la pression), il aurait été couronné car le Barça, de son côté, s’est incliné à domicile contre l’Osasuna Pampelune. Sans Griezmann, blessé, et Suarez, sur le banc, les Blaugranas ont totalement déjoué en première période, concédant logiquement l’ouverture du score. Lionel Messi a égalisé après la pause mais n’a pas réussi à donner la victoire à son équipe, qui a fini par concéder un deuxième but dans les arrêts de jeu face à un adversaire réduit à dix…

Pour la dernière journée, l’ultime suspense entre les deux géants concernera le titre de Pichichi. Avant cette 37e levée, Lionel Messi avait deux longueurs d’avance sur Karim Benzema. Il n’en a plus que deux et la dynamique est clairement du côté du Lyonnais…