Résultat Liga : le Barça écrase Eibar (5-0), quadruplé de Messi !

false

Le FC Barcelone met la pression sur le Real Madrid. En déplacement à Levante (21h), les Merengue auront deux points de retard sur leur meilleur ennemi en raison du large succès blaugrana devant Eibar.

Braithwaite déjà décisif !

Lionel Messi a claqué un quadruplé spectaculaire (14e, 37e, 40e, 87e) et compte désormais 18 réalisations cette saison en Liga. À noter les bons débuts de la recrue barcelonaise Martin Braithwaite, entré à la place d’Antoine Griezmann (72e) et décisif sur les quatrième et cinquième buts. Arthur a en effet clos la marque (5-0, 89e).