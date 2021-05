Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Match nul et vierge entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ! Malgré plusieurs occasions franches de la part des deux formations et quelques tentatives de Lionel Messi, le club blaugrana n'a pas réussi à arracher les trois points dans ce match comptant pour la 35ème journée de Liga (0-0). Deuxième du championnat, à deux points des Colchoneros, la formation catalane rate ainsi l'occasion de prendre les commandes de la Liga. Un résultat qui pourrait profiter au Real Madrid en cas de victoire face au FC Séville ce dimanche.