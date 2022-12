Sergio Ramos réagit à l'élimination de l'Espagne, Endrick se dirige vers le Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

La défaite de l'Espagne aux tirs aux buts contre le Maroc (0-0, 3-0 t.a.b.) en 8e de finale de la Coupe du monde 2022 fait bien évidemment la Une des journaux espagnols dont Sport, qui souligne que Luis Enrique n'a pas clarifié son avenir.

#PortadaSPORT🔴



💥 '¡VAYA PALO!' es la portada de hoy



❌ España se queda fuera del Mundial al caer en una nefasta tanda de penaltis ante Marruecoshttps://t.co/JRFOsD2kdV — Diario SPORT (@sport) December 6, 2022

Mundo Deportivo :

De son côté, Mundo Deportivo relaie le message publié par Sergio Ramos, qui n'a pas été convoqué par Luis Enrique, après l'élimination de la Roja. "Aujourd'hui plus que jamais, fier de notre drapeau, fier de notre pays et fier de nos joueurs. L'Espagne ne perd pas, l'Espagne apprend. L'Espagne tombe, trébuche, mais se relève et continue de mener. On reviendra et on reviendra plus fort. Allez, l'Espagne !", a écrit le défenseur central du PSG sur son compte Instagram.

🗞 El fiasco de España acapara todas las portadashttps://t.co/8YaOKGHucT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 7, 2022

Marca :

Marca s'attarde sur les déclarations du directeur sportif de l’Altético de Madrid, Gil Marín, qui a ouvert la porte à un départ de Joao Félix cet hiver. "La chose raisonnable est de penser qu'il va partir. Même si j'aimerais qu'il reste, il ne veut pas rester." Pour rappel, le nom de l'attaquant portugais a été lié à plusieurs reprises au PSG et au FC Barcelone dernièrement.

AS :

De son côté, AS annonce que le Real Madrid prendrait l'avantage dans le dossier menant à la pépite brésilienne de Palmeiras, Endrick.