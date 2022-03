Stade Rennais, OL - Mercato : c’est officiel, Clément Grenier retrouve un club

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Clément Grenier a disputé 198 matchs de Ligue 1 dans sa carrière. Formé à l’OL, le milieu offensif n’a connu qu’une seule expérience à l’étranger, lors de son prêt de six mois à l’AS Roma, en janvier 2017. L’ancien rennais va découvrir le cinquième club de sa carrière.

À l’essai à Majorque, depuis deux jours, Clément Grenier a signé un contrat de six mois avec le club espagnol, plus une année en option. « Majorque a trouvé un accord avec Clément Grenier qui devient nouveau joueur du club jusqu’à la fin de la saison, plus une année optionnelle. Grenier renforce un milieu de terrain touché par la blessure de Ruiz de Galarreta et est déjà à disposition du coach » a déclaré le club dans un communiqué.