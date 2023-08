Terrible coup dur pour Vinicius au Real Madrid, une nouvelle star au FC Barcelone

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

MARCA : « En dansant sous la pluie »

Marca revient sur la deuxième place récoltée par Fernando Alonso au Grand Prix des Pays-Bas. Edu Aguirre a donné des nouvelles de Vinicius après sa blessure à Vigo vendredi (1-0) : « Le Brésilien souffre d’une rupture fibrillaire et pourrait être absent entre 4 et 6 semaines. Il devrait rater au moins 5 matches. »

AS : « Dimanche d’argent »

Les championnats du monde d’athlétisme de Budapest seront à marquer d’une pierre blanche, avec 13 médailles au total pour l’instant. L’inquiétude est confirmée autour de Vinicius, dont le diagnostic officiel tombera dans la journée mais ce devrait bien être plus grave que prévu.

Presse catalane

SPORT : « Lamine stellaire »

Sport met en avant la prestation lumineuse de Lamine Yamal à Villarreal (4-3) avec deux actions de classe mondiale. Joan Laporta pense être en mesure de recruter encore deux joueurs d’ici à la fin du mercato estival.

MUNDO DEPORTIVO : « Crack Lamine »

Yamal est bien considéré comme la nouvelle star du Barça après sa partition de grande classe au Madrigal hier soir. L’ailier, coincé entre le Maroc et l’Espagne, a « fabriqué » le dernier but de Robert Lewandowski.

