Le Real Madrid attend un Galactique, deux recrues au FC Barcelone en janvier !

AS : « Nadal a toujours été mon principal rival »

Si la Une est offerte à Novak Djokovic, qui avoue que son principal en carrière fut Rafael Nadal, on apprend que le Real Madrid prépare le terrain pour l’arrivée d’un Galactique. Le club espagnol a réduit ses dépenses à 78 M€ et dispose de 128 M€ dans ses caisses plus 265 M€ en crédits.

MARCA : « Perdre contre Alcaraz m’a motivé pour le reste de la saison »

Si Djokovic occupe aussi le devant de la scène, Marca affirme que la cote de Jude Bellingham est montée en flèche depuis sa signature cet été au Real Madrid. L’Anglais talonne désormais Vincius Junior et Kylian Mbappé.

Presse catalane

SPORT : « Voie libre pour Vitor Roque »

Comme déjà expliqué hier, LaLiga a donné le feu vert au FC Barcelone pour l’arrivée de Vitor Roque cet hiver. De son côté, Deco a fait savoir que le recrutement sera limité et que Gavi serait irremplaçable. Coup de bluff ?

MUNDO DEPORTIVO : « Feu vert »

Le coup de bluff de Deco semble déjà se confirmer au Barça : Mundo Deportivo fait savoir qu’en plus de Vitor Roque, l’arrivée de Giovani Lo Celso serait en bonne voie. L’ancien milieu argentin du PSG fait l’unanimité au sein du staff technique et de l’état-major blaugrana.

