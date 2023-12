Un remplaçant de luxe se rebelle au Real Madrid, un nouveau Clasico lancé au FC Barcelone

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

AS : « Hala Brahim »

As rend hommage à Brahim Diaz, qui a mené le Real Madrid vers une victoire tranquille hier contre Grenade (2-0). « Il a marqué un but, participé à un autre et s’est rebellé contre son statut de remplaçant », a résumé le quotidien madrilène.

MARCA : « Un garçon Ye-Yé »

Si Diaz est également mis à l’honneur dans marca, Carlo Ancelotti a tenu à rassurer sur l’état de santé de Dai Carvajal. « C’st juste une surcharge, on verra demain et on fera des examens si nécessaire », a-t-il confié en conférence de presse.

Presse catalane

SPORT : « L’autre Clasico »

Sport se frotte les mains devant le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid à Montjuic (21h). « L’autre Clasico », fait savoir le journal catalan qui a hâte d’assister aux retrouvailles entre Joao Felix et Diego Simeone.

MUNDO DEPORTIVO : « L’heure de vérité »

L’opposition de style entre le Barça et l’Atlético Madrid mais aussi entre Antoine Griezmann et Felix vaudra son pesant d’or ce soir en Catalogne. Comme déjà évoqué hier, Vitor Roque arrivera bien à Barcelone fin décembre.

