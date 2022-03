Une grosse inquiétude nait au Real Madrid avant le PSG, emballement pour Haaland au Barça

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS : « Le secret de Modric »

Du côté de AS, on est déjà dans la préparation de Real Madrid – PSG avec un sujet consacré à Luka Modric, seul membre du trio du milieu qui sera présent contre Paris avec la suspension de Casemiro et la blessure de Kroos (pas encore à 100%). Le média ibérique revient sur la belle santé du Croate de 36 ans et rencontre son physiothérapeute Vlatko Vucetic. La « magie de Joaquin » est mise en avant avec la qualification du Bétis au dépend du Rayo Vallecano... Et AS met également en avant la rencontre Xavi – Haaland à Munich.

🌃 ¡Buenas noches!



📰 Esta es la #PortadAS de hoy, 4 de marzo



🤐 El secreto de Modric

Marca : « Une folie de finale »

Si le quotidien ibérique titre sur le succès du Bétis Séville face au Rayo Vallecano et la qualification du club andalou pour la finale de la Coupe du Roi, la Une est quand même très riche et variée tout autant. La blessure de Toni Kroos, quasiment forfait pour le PSG, est un vrai coup dur pour le Real Madrid qui juge désormais la qualification « plus difficile aujourd'hui ». Le forcing du FC Barcelone pour Haaland est aussi à l'honneur tout comme la punchline de Javier Tebas hier sur la Super League. Pour rappel, le boss de la Liga a balancé que les frondeurs (Juve, Real, Barça) « mentent plus que Poutine ».

SPORT : « Offensive totale »

Sport revient sur les avancées du dossier Haaland avec la rencontre entre Xavi et l'attaquant norvégien à Munich combinée à l'offre colossale préparée par le Barça. Il est aussi question d'une autre offensive : la charge violente de Ronald Koeman contre Joan Laporta dans la presse batave. Le projet de Super League a également droit à son encadré avec les mots d'Andrea Agnelli, le boss de la Juventus estimant toujours le projet viable. Enfin,un petit mot sur la qualification du Bétis face au Rayo Vallecano.

Mundo Deportivo : « Contact Haaland »

Même ligne éditoriale concernant Erling Haaland (Borussia Dortmund) du côté de « MD ». L'autre grand quotidien catalan annonce que Joan Laporta est convaincu de gagner la bataille grâce à son amitié avec Mino Raiola. Le média fait quand même les comptes d'une opération à 335 M€ avec 195 M€ sur 5 ans pour le joueur, 100 M€ pour le transfert et 40 M€ de commissions. Là aussi, les mots de Koeman ne passent pas inaperçus tout comme la qualification du Bétis Séville en finale de la Coupe du Roi...