Une star se rapproche du Real Madrid, un taulier du FC Barcelone a explosé en interne !

MARCA : « Davies pense en Blanc »

Marca confirme le rapprochement opéré entre Alphonso Davies et le Real Madrid. Le piston gauche canadien n’aurait que la Casa Blanca en tête pour son avenir et se refuse d’ailleurs à prolonger au Bayern Munich pour faciliter son départ en 2024.

AS : « Canarihna blanche »

As se frotte les mains devant la connexion brésilienne du Real Madrid. Le Brésil, pour la première fois, alignera lors de ce rassemblement une attaque composée d’Endrick, Vinicius Junior et Rodrygo. Antoine Griezmann veut prolonger jusqu’en 2027 et gagner 10 M€ net à l’Atlético Madrid.

Presse catalane

SPORT : « Xavi est le coach parfait »

Sport reprend les toutes dernières vérités de Deco sur l’avenir de Xavi et du mercato, qui devrait être bien calme au FC Barcelone cet hiver. Robert Lewandowski a clôt la polémique entre lui et Lamine Yamal : « Il n’y a aucune mauvaise intention entre lui et moi. »

MUNDO DEPORTIVO : « Coup de sang de Ter Stegen »

Si Xavi affiche en privé son optimisme quant à la suite de la saison du Barça, Marc-André ter-Stegen aurait passé un énorme coup de gueule à la mi-temps du match contre Alavès (2-1). « Il faut joindre les actes aux paroles », a tonné en substance le gardien allemand. Ambiance...

