Vinicius perdu au Real Madrid, Szczesny fait déjà des vagues au FC Barcelone !

AS : « Essence pour le derby »

Un but tardif de Julian Alvarez hier contre le Celta Vigo (1-0) a donné le plein d’énergie et de confiance à l’Atlético Madrid avant le derby contre le Real Madrid dimanche en Liga (21h). Wojciech Szczesny, lui, arrive au FC Barcelone en tant que doublure d’Inaki Pena mais veut déjà lui prendre sa place !

MARCA : « Julian lancé au derby »

Alvarez a mis les Colchoneros sur orbite hier face au Celta Vigo et a parfaitement préparé le derby madrilène. Diego Simeone aussi, en snobant les Merengue : « Notre rival cette saison, c’est le Barça. »

Presse Catalane

SPORT : « Pari Szczesny »

L’arrivée de Szczesny au Barça se précise, lui qui sera présenté la semaine prochaine et pourra être inscrit en Ligue des Champions. Sport confirme qu’il veut être le portier numéro 1 ! Au Real Madrid, on serait fatigué par Vinicius Junior, au point que le vestiaire et Carlo Ancelotti le considèrent comme « perdu » !

MUNDO DEPORTIVO : « Les n°1 de Flick »

Mundo Deportivo confirme qu’Hansi Flick veut installer Pena dans le rôle de numéro 1 dans le but du FC Barcelone et que le technicien allemand voit Robert Lewandowski comme le meilleur buteur européen de la dernière décennie.

Portadas diarios deportivos españoles del Viernes 27 de Septiembre del 2024 pic.twitter.com/OkF50Dcmxp — ⚽️ Mr.Portadas (@MrPortadas1) September 27, 2024