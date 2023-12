Xavi annonce un coup dur au FC Barcelone, Bellingham vers un SOS et un record au Real Madrid

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

SPORT : « Le leader, c’est Gérone »

Gérone a remporté haut la main le choc de la Liga contre le FC Barcelone (2-4). « C'est un coup dur, cela nous laisse 7 points derrière Gérone et 5 derrière Madrid, à égalité avec l'Atlético, a analysé Xavi. C’est notre réalité, c'est un Barça en construction et cela implique de faire des pas en avant et en arrière. Je pense que nous devons continuer sur ce chemin, ne pas douter ni trembler, continuer à travailler. »

MUNDO DEPORTIVO : « Coup de leader »

L’équipe de Gérone ne surprend plus grand monde en Espagne mais le pays reste en émoi après le drame survenu à Grenade, où le match a été interrompu à la 17e minute à cause de la mort d’un spectateur.

Presse catalane

AS : « Ainsi commande Gérone »

Gérone de retour aux commandes de la Liga, c’est amplement mérité même pour AS. le quotidien madrilène s’inquiète toutefois de la solitude de Jude Bellingham, seul joueur à s’être procuré des occasions contre le Betis samedi à Séville. « Il a besoin d’aide », clament nos confrères.

MARCA : « Récital d’un leader sans limites »

Le nouveau leader de la Liga n’a aucune limite suite à son succès probant devant le Barça de Xavi hier à Montjuic. Bellinghma, lui, s’est fixé un défi historique : égaler le titre de Pichichi de Luis Aragones en 1970.

