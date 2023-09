Xavi souffre déjà au FC Barcelone, un petit miracle signé Vinicius au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MARCA : « Avec l’illusion d’un enfant »

Marca se frotte les mains du retour attendu de Sergio Ramos au Séville FC tandis que le nouveau stade Santiago-Bernabeu se réjouit des débuts réussis de Jude Bellingham au Real Madrid.

AS : « La nouvelle âme de Bernabeu »

Si Bellingham est aussi mis en avant par As on apprend que Vinicius Junior récupère bien de sa blessure à la cheville droite et pourrait revenir plus vite que prévu au Real Madrid. Le délai originel de son absence était fixé à six semaines.

Presse catalane

SPORT : « Ils savent souffrir »

La victoire aux forceps du FC Barcelone hier à Pampelune (2-1) fait les choux gras de la presse catalane toit heureuse d’avoir vu Robert Lewandowski et ls siens compter un succès de plus au mental.

MUNDO DEPORTIVO : « Réaction et débuts »

MD a relevé la réaction de Xavi tout en contraste après l’Osasuna. « Nous avons 10 points sur 12 et nous devons continuer sur cette voie, a-t-il analysé. Nous devons exiger plus de nous-mêmes dans le jeu. Il nous a manqué plus d’un contre un et plus d'actions sur l'aile mais nous avons pris 3 points très importants sur un terrain compliqué. Il nous a manqué du jeu, de la patience, générer plus d'occasions. On a travaillé, il fallait lutter. On a beaucoup souffert. »

