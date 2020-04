FC Barcelone, Juventus : plutôt Messi ou Ronaldo ? Le verdict d’une légende

false

L’ancien milieu de terrain, David Beckham, a été invité à comparer les deux grands du football moderne : Messi (FC Barcelone) et Ronaldo (Juventus Turin).

Certes, il ne sera pas installé au même rang que Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Loin derrière, en raison d’un talent moindre et de coups de génie plus rares. Mais tout de même. Ancien milieu de terrain de Manchester United, du Real Madrid et du PSG, notamment, David Beckham conservera lui-aussi une place dans le panthéon des grands joueurs de football.

« Messi est unique en tant que joueur et il n’y en a pas d’autres comme lui. »

Et c’est aussi pour ça que son opinion sur la Pulga et CR7 est à relayer. Car, oui, Beckham, comme tant d’autres, a été invité à les comparer. « C’est incroyable pour le football de les avoir tous les deux mais Messi est unique en tant que joueur et il n’y en a pas d’autres comme lui. Cristiano n’atteint pas son niveau mais ils sont tous les deux au-dessus du reste. »