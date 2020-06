FC Barcelone : Messi et Cristiano Ronaldo de nouveau adversaires en 2020-2021 ?

true

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient-ils se retrouver adversaires en Serie A la saison prochaine ? Le président de la Fiorentina en rêve.

L’Inter Milan creuse le filon. Depuis qu’ils ont appris que Lautaro Martinez (22 ans) voulait évoluer aux côtés de Lionel Messi, les Nerazzurri ont lancé plusieurs appels du pied à l’attaquant argentin pour venir rejoindre son compatriote en Lombardie.

Pour l’heure, ces appels de phare semblent voués à l’échec puisque le FC Barcelone a prévu de débuter les discussions autour d’une prolongation de contrat avec le clan Messi à partir de la semaine prochaine. Cette information, lâchée par la presse catalane depuis quelques jours, mettrait aussi sans doute au rêve du président de la Fiorentina de signer « La Pulga. »

« Messi est mon rêve le plus fou, le plus grand de tous »

Arrivé l’été dernier à la tête du club toscan, Rocco Commisso a déjà vu grand en signant Franck Ribéry Kevin-Prince Boateng (reparti depuis) l’été dernier et souhaite désormais s’attaquer au dossier Messi. « Messi est mon rêve le plus fou, le plus grand de tous. J’aimerais bien le faire signer, mais cela implique des coûts inaccessibles », commente l’homme d’affaires dans le Corriere dello Sport ce dimanche. Rien n’interdit les rêves, surtout pas celui de rapprocher une nouvelle fois Messi à Cristiano Ronaldo.