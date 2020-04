Girondins – Mercato : le rêve très haut de gamme de Paulo Sousa

true

L’entraîneur des Girondins de Bordeaux a déclaré avoir envie de diriger son ancien club, la Juventus Turin, mais qu’il voulait le mériter.

Paulo Sousa entretient des rapports très difficiles avec ses dirigeants aux Girondins de Bordeaux. L’entraîneur portugais n’a pas supporté que les promesses de recrutement n’aient pas été tenues. Il envisagerait d’aller voir ailleurs à la fin de la saison et, dans les colonnes de Tuttosport, a fait un appel du pied à l’un de ses anciens clubs.

« J’ai toujours rêvé d’une équipe qui me permettrait de coacher des champions et essayer de remporter les plus beaux trophées. Et la Juventus fait sans aucun doute partie de ces clubs-là. Mais je n’irais jamais à la Juventus en raison de mon amitié avec Andrea (Agnelli, le président). Je sais que dans certains cas, cela fonctionne comme ça, mais pas pour moi. Je voudrais un jour mériter ce banc et parce qu’ils croient que je peux leur apporter quelque chose. »

« C’était un choix courageux de la part de la Juventus de nommer Maurizio Sarri, mais un excellent choix. C’est un excellent entraîneur qui, je pense, a déjà laissé sa marque dans le football: pour le jeu qu’il propose et pour sa façon d’être. Personnellement, cela a toujours été agréable de l’affronter, car c’est un entraîneur qui stimule une pensée footballistique supérieure. Je pense aussi que c’est un gagnant, et il l’a prouvé avec Chelsea. »