Insolite : un prêté de l’AS Roma viré de son club à cause de sa copine !

Le Vitoria Setubal a jugé que son ailier italien Mirko Antonucci s’affichait trop avec sa copine sur les réseaux sociaux. Il a mis fin à son prêt…

Inconnu du grand public, Mirko Antonucci (21 ans) a été prêté en janvier par l’AS Roma au Vitoria Setubal (D1 portugaise). L’international U20 italien pensait pouvoir faire décoller sa carrière à cette occasion mais, au bout de seulement 6 matches, l’ancien joueur de Pescara a vu son prêt résilié. La raison ? Son entraîneur Julio Velazquez l’a expliqué en conférence de presse.

« Mirko Antonucci, comme tout autre joueur, doit être à la hauteur de ce qu’un joueur professionnel d’un club avec cette histoire doit avoir. Sur et en dehors du terrain, Mirko a eu un comportement que nous avons jugé inacceptable et nous avons déjà informé son club que son prêt prendra fin. Nous ne comptons plus sur le joueur, surtout par respect pour les fans et l’histoire du club et pour tous qui travaillent au quotidien pour représenter cette équipe avec la plus grande responsabilité et dignité », a-t-il lâché en début de semaine dans des propos rapportés par Record.

Ce que Setubal repproche à Antonucci ? Ecorner l’image du club par son activité très importante sur Instagram, TikTok et tous les autres réseaux sociaux. Le Romain apprécie de se mettre en scène avec sa copine Ginevra Lambruschi, elle-même torride influenceuse. Entre deux vidéos où les tourtereaux s’amusent, on retrouve notamment quelques clichés assez torrides. Trop pour le puritain club de Setubal qui cherchait sans doute une bonne excuse de mettre prématurément fin à son prêt. N’est pas le couple Mauro Icardi – Wanda Nara qui veut…