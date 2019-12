Italie : Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin battus en Supercoupe !

true

La Juventus Turin a clôturé l’année 2019 sur une note négative en étant battue par la Lazio Rome (1-3) en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo n’a pas marqué.

Il y a un an, Cristiano Ronaldo avait remporté son premier trophée en « bianconero » en marquant l’unique but de la Supercoupe d’Italie contre l’AC Milan (1-0). Douze mois plus tard, cette même compétition, qui s’est aussi disputée en Arabie Saoudite, n’a pas souri au Portugais.

La Lazio Rome a réalisé une grande performance, inscrivant trois buts par Luis Alberto (16e), Lulic (73e) et Cataldi (94e). Dybala avait égalisé juste avant la pause (45e), laissant à penser que la machine juventina allait broyer son adversaire après la pause. Mais la formation de Simone Inzaghi a tenu bon et confirmer son statut de bête noire (relative) de la Vieille Dame.

Cristiano Ronaldo, qui restait sur cinq matches en ayant inscrit au moins un but, n’a pas réalisé la passe de six. Le quintuple Ballon d’Or s’est procuré quelques bonnes actions mais n’a jamais été en mesure de tromper la vigilance du portier de la Lazio.