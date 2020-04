Italie : le Calcio pourrait imiter la Ligue 1

true

A l’instar de la Ligue 1, le gouvernement italien pourrait siffler la fin du Calcio ces prochains jours.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé dimanche soir la reprise des entraînements le 18 mai pour les sports collectifs, et donc le Calcio, mais un autre son de cloche se fait entendre ce mercredi. Le ministre des sports italien estime en effet un arrêt du championnat de plus en plus possible.

Dans l’émission Omnibus, le ministre des sports italien Vincenzo Spafadora a déclaré voir « la reprise du championnat comme une possibilité toujours plus étroite. » Il « commence à penser qu’il pourrait y avoir une surprise dans les prochains jours, c’est à dire que les présidents nous demandent d’arrêter et de préparer le prochain championnat. »

Cristiano Ronaldo, confiné sur son ile de Madère, avait prévu de rentrer en Italie. Mais peut-être ferait-il mieux d’attendre encore un peu…