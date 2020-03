Juventus : CR7 lance un défi au monde entier en plein coronavirus

Tous les acteurs du ballon rond sont mobilisés pour faire passer des messages optimistes et envisager la fin du coronavirus. En pleine période de crise sanitaire en Europe, les missives de Cristiano Ronaldo sont par exemple très attendues par tous ses fans.

L’attaquant portugais de la Juventus Turin (35 ans) le sait et a pris le temps d’en faire passer un nouveau ce samedi en incitant au confinement le plus strict sur son compte Twitter. « Si vous avez déjà rêvé de jouer pour des millions de personnes, votre heure est arrivée. Jouez à l’intérieur, jouez pour le monde entier », peut-on ainsi lire sur le réseau social.

If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.#staysafe #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/Ie5i9BjzEM

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2020