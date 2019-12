Juventus : Cristiano Ronaldo a déjà repris l’entraînement !

true

Dès le lendemain de Noël, la star de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo s’affiche en plein effort sur les réseaux sociaux.

Il n’y a pas de secret : pour rester au top malgré les années qui passent, Cristiano Ronaldo, à l’instar de Lionel Messi et plus encore que l’Argentin, sans doute, ne doit pas relâcher ses efforts. Et en ce lendemain de Noël, CR7 prouve que sa réputation de travailleur acharné n’est pas usurpée.

Le Portugais montre en effet une vidéo de lui sur Instagram ce jeudi où on le voit s’entraîner dans sa piscine à courir sur un tapis roulant pour peut-être rattraper les excès de la veille.

Après avoir disputé son dernier match de l’année avec la Juventus dimanche face à Lazio de Rome lors de la Supercoupe d’Italie organisée en Arabie Saoudite, CR7 est donc déjà à nouveau à pied d’oeuvre. Pour éliminer certains excès de la veille ?