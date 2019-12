Juventus – Le bilan de Denis Balbir : « Cristiano Ronaldo, le joueur le plus formidable du monde »

true

Même s’il n’a pas bouclé sa meilleure année avec la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo demeure un joueur admirable aux yeux de Denis Balbir.

« Je ne vais pas aller jusqu’à dire que je suis amoureux de Cristiano Ronaldo mais presque… Cette année, même s’il n’a pas remporté le Ballon d’Or, le Portugais a encore fait très fort. Je suis sidéré par son aplomb, par sa capacité d’adaptation. Il y a un an et demi, CR7 passait du Real Madrid à la Juventus de Turin. D’un grand club à l’autre, d’un grand championnat à l’autre.

C’est un joueur qui a la détermination. Combien de joueurs peuvent annoncer qu’ils marqueront un triplé pour qualifier la Juve face à l’Atletico Madrid et le feront effectivement ? C’est la marque des très grands.

« Cristiano Ronaldo reste un exemple »

Bien sûr, les débuts italiens de Cristiano Ronaldo n’ont pas été un long fleuve tranquille : il y a eu des petites blessures, des bouderies, des petites blessures d’ego mais Cristiano Ronaldo reste un exemple. Qu’un joueur de cet âge-là (34 ans) soit aussi décisif depuis aussi longtemps, on ne peut que s’incliner.

Qu’il s’adapte aussi bien à un championnat aussi dur que la Série A, dans un club aussi exigeant que la Juventus en restant au top physiquement et mentalement, on ne peut que s’incliner et dire bravo à Cristiano Ronaldo. Savoir se maintenir sous pression comme ça, avoir toujours faim malgré tous ses titres et sa longue expérience, c’est quelque chose d’exceptionnel. Pour moi, c’est sans doute le joueur le plus formidable du monde ».