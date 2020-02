Juventus : Cristiano Ronaldo a passé un pacte avec son coach

false

Auteur de 18 buts sur ses 14 derniers matches avec la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo (35 ans) n’est plus qu’à un match d’égaler le record absolu de Série A du nombre de match consécutif à au moins un but inscrit. Le quintuple Ballon d’Or en est aujourd’hui à 10. Gabriel Batistuta et Fabio Quagliarella sont parvenus à atteindre la marque de 11 avant de s’arrêter.

De ce fait, la non-présence du Portugais ce dimanche au stade Allianz de Brescia peut surprendre. En conférence de presse, l’entraîneur de la Juve Maurizio Sarri l’a expliqué, assurant avoir convenu d’un pacte avec CR7 pour préserver ses chances de record. En effet, il aurait été convenu avec Cristiano que ce dernier se repose un match, après sa solide prestation et son penalty inscrit à la dernière minute en Coupe d’Italie jeudi face au Milan AC (1-1).

Cristiano Ronaldo n’étant plus tout jeune, la Vieille dame veut lui donner toutes ses chances de graver son nom dans la grande histoire de la Serie A. Son retour en championnat est prévenu pour la réception de SPAL au Juventus Stadium la semaine prochaine.