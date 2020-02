Juventus : la forme de Cristiano Ronaldo force l’admiration

true

Encore buteur mercredi en demi-finales de la Coupe d’Italie (1-1 sur le terrain de l’AC Milan), Cristiano Ronaldo impressionne de l’autre côté des Alpes. En effet, même si les Italiens n’ont pas les idées reçues des Français sur les joueurs ayant dépassés la trentaine, ils ne s’attendaient pas à ce que le Portugais de 35 ans soit aussi performant.

Ce qui a incité un journaliste du quotidien turinois Tuttosport a rédigé un billet en forme d’hommage au quintuple Ballon d’Or de la Juventus Turin : « Ronaldo est un positif. Il s’attaque aux obstacles via l’entraînement depuis tout gamin, quand il courait sur les pentes raides de son île de Madère ».

« Il se fixe des objectifs toujours plus ambitieux pour mettre à l’épreuve son physique, son talent et sa tête. Il n’a jamais peur de rien et sait transformer en énergie la frustration d’une défaite (et il en accumule tellement quand il ne gagne pas…). La chance d’avoir CR7 dans son équipe n’est pas seulement de partir toujours avec un but d’avance mais c’est aussi d’avoir une source d’inspiration virtuellement infinie à disposition. »