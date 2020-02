Juventus : Cristiano Ronaldo a pris une pépite sous son aile

true

Il n’est pas encore connu mais ça ne devrait pas tarder : à 19 ans, Lucas Rosa est l’une des plus belles promesses du football brésilien. Ce latéral droit joue dans les équipes de jeunes de la Juventus Turin mais il a la chance de pouvoir s’entraîner régulièrement avec Cristiano Ronaldo. Qui n’est pas avare de conseils, comme il l’a expliqué à Calcio2000 :

« Ça a été une grande émotion de le rencontrer la première fois. J’avais l’impression d’être un joueur de jeu vidéo. Il a tellement de charisme… Et puis, quand tu le connais, tu te rends compte que c’est une personne normale. »

« S’il m’a donné des conseils ? Bien sûr. Nous parlons la même langue, alors c’est plus facile de communiquer. Il m’a donné de précieux conseils, et pas seulement sur le football. Parfois, après les entraînements, il m’appelle pour qu’on fasse des frappes devant le but. C’est quelque chose de spécial pour moi. »