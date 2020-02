Juventus : Cristiano Ronaldo a un nouveau disciple en Italie

false

Intenable depuis le début de l’année, Cristiano Ronaldo porte la Juventus Turin. Et suscite l’admiration, notamment celle de Justin Kluivert, de la Roma.

En ce début d’année, la Juventus Turin s’appuie sur un Cristiano Ronaldo inarrêtable. Auteur d’un doublé contre la Fiorentina (3-0) ce week-end, CR7 a atteint la barre des 50 buts sous le maillot de la Juventus. En 18 mois. Il totalise 10 buts inscrits en 2020. Et il a marqué lors de 9 rencontres consécutives de Serie A, égalant le record de David Trezeguet. Impressionnant, à bientôt 35 ans.

Justin Kluivert est fan de CR7

Justin Kluivert, le jeune milieu offensif de l’AS Roma, est sous le charme du quintuple Ballon d’Or, comme il l’a confié à DAZN. « Pour ce qu’il est sûr et en dehors du terrain, mon idole est Cristiano Ronaldo, a confié l’ancien joueur de l’Ajax. Je l’admire depuis que je suis enfant et je suis son parcours attentivement, mais je n’ai pas de photo avec lui. »

Et au Néerlandais, auteur de 3 buts cette saison avec la Louve, d’ajouter : « J’aime dribbler et effacer quatre ou cinq joueurs, mais ce n’est pas si simple. Je ne réussis pas toujours, mais l’idée est toujours de tenter. Lors du premier match contre la Juve, pour mes débuts avec la Roma que je n’oublierai jamais, j’ai fait une passe décisive à EdinDzeko et c’était un rêve qui se réalisait. C’était merveilleux d’être immédiatement décisif au sein de son nouveau club. »