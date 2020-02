Juventus : Cristiano Ronaldo réalise son rêve et devient un super-héros !

false

S’il rêve de devenir acteur après sa carrière de footballeur, Cristiano Ronaldo (34 ans) prête déjà ses traits depuis deux ans à un projet visant à faire de lui… un « Super-héros ». Comme le rapporte le site « Tikitakas », c’est aujourd’hui que sort en Espagne la première bande-dessinée autour de son personnage de Comics : « Cristiano Ronaldo Striker Force 7 ».

Déjà publié aux Etats-Unis, la BD arrive en Europe pour le plus grand bonheur d’un CR7 resté grand enfant : «De la même manière que le football relie les cultures et les gens du monde entier, je crois que les grands personnages animés et les héros peuvent le faire. C’est la même chose et c’est pourquoi je suis ravi d’unir ces passions du football et des super-héros à travers ce projet et de le partager avec mes fans ».

Comme le rapporte la presse ibérique, il est aussi prévu qu’un dessin animé tiré de cette franchise voit le jour en Inde et soit diffusé via Facebook Watch. Deux studios d’animation (Graphic India, VMS Communications) travaillent déjà en secret sur cette saga. Un court trailer était déjà sorti il y a un an :