OL – Juventus : Cristiano Ronaldo fait déjà cauchemarder les Gones

false

Plus les jours passent et plus l’OL doit s’inquiéter avant d’affronter la Juventus de Cristiano Ronaldo en 8e de finale de Ligue des champions. Si Karl Toko Ekambi réalise de bons débuts à Lyon, la formation de Rudi Garcia reste sur une défaite à Nice (1-2) et sa défense continue de battre de l’aile à l’image d’un Andersen qui ne donne toujours pas assez de garanties.

Cristiano Ronaldo a égalé le record de David Trezeguet datant de 2005 en marquant lors de 9 neuf matches consécutifs en Serie A ! pic.twitter.com/A5gCCGT0pT — Juventus FR (@Juve_France) February 2, 2020

Déjà 10 buts en 2020 pour CR7

En face, tout roule pour la Vieille Dame. Et celle-ci est portée par un Cristiano Ronaldo inarrêtable. Auteur d’un doublé contre la Fiorentina (3-0) ce week-end, CR7 a atteint la barre des 50 buts sous le maillot de la Juventus. En 18 moi. Il totalise 10 buts inscrits en 2020. Et il a marqué lors de 9 rencontres consécutives de Serie A, égalant le record de David Trezeguet. Impressionnant, à bientôt 35 ans.