Juventus : Cristiano Ronaldo a une vieille rancune à l’égard de l’AS Roma

Ce dimanche soir (20h45), la Juventus de Turin se déplace au stade Olympique de Rome pour y affronter l’AS Roma. Un match particulier pour Cristiano Ronaldo (34 ans), en grande forme actuellement (triplé contre Cagliari pour commencer l’année 2020) et qui ne porte pas le club de la Louve dans son cœur.

Il y a 13 ans, les Romains menaçaient de le blesser…

En effet, CR7 aurait un vieux contentieux avec ce club. Contentieux datant de 2007 après la victoire historique de Manchester United face aux Giallorossi (7-1). Dans les colonnes de « l’Express » à l’époque, le Portugais expliquait avoir été choqué par l’attitude du club romain.

« Quand le score était de 6-0, les joueurs de la Roma m’ont demandé d’arrêter, un adversaire m’a supplié d’arrêter de dribbler. D’autres ont menacé de me blesser. La Roma ? Il n’y a aucun joueur avec lequel j’échangerai mon maillot », déclarait-il à l’époque. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et aucun joueur de l’époque n’est encore à l’AS Roma. Peut-être que Cristiano Ronaldo se montrera plus magnanime s’il brille ce soir…