Juventus : Cristiano Ronaldo affuté comme jamais, la preuve

L’attaquant portugais de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, est en forme olympique avant de retrouver les terrains. Un cliché le prouve.

Pas vraiment une nouveauté. Cristiano Ronaldo, l’attaquant portugais de la Juventus Turin, qui aime se faire photographier pour ses fans, on en avait l’habitude. CR7 qui aime rien de plus que de faire parler de lui, on savait également. Mais le Portugais au sommet de sa condition physique, après le confinement chez lui à Madère, on n’était pas (encore) au courant.

Voici sans doute pourquoi Ronaldo a tenu à montrer à tous les supporters de la Juventus Turin à quel point il était affuté. Un cliché, un de plus, qui prouve que CR7, lui, ne s’est pas laissé aller lors de l’épidémie du coronavirus.

Qu’on se le dise, donc, le buteur vedette de la Juventus est prêt pour la reprise.