Juventus : Cristiano Ronaldo n’arrange pas les affaires de Rabiot

Adrien Rabiot (Juventus Turin, 25 ans), pointé du doigt pour ne pas être encore rentré en Italie, fait encore les choux gras de la presse ce mercredi.

La presse européenne commence-t-elle à manquer de souffle ? Depuis le début de la semaine, pas un jour ne passe sans qu’Adrien Rabiot ne se retrouve absent de ses colonnes. Ce mercredi, l’ancien milieu de terrain du PSG fait même carrément la Une de L’Équipe ! Pour rappel, Rabiot serait au cœur d’une polémique puisqu’il ne serait pas encore rentré à Turin alors que la Juventus aurait apprécié un tel geste. S’il ne s’est pas mis à la faute, l’intéressé aurait irrité les dirigeants turinois en agissant de la sorte.

Selon un proche, qui dément toute grève de sa part, le joueur de 25 ans a toutefois prévu de faire son come-back ce mercredi pour apaiser le débat. Si l’épisode Rabiot a pris une telle ampleur, cela est dû indirectement au professionnalisme des joueurs de la Vieille Dame, dont Cristiano Ronaldo est le leader. Sans le vouloir, l’attaquant portugais a contribué à fomenter cette polémique en étant revenu très tôt en Italie pour s’y mettre en quatorzaine.

CR7 a montré l’exemple à suivre aux étrangers de la Juve

« Cristiano Ronaldo n’a pas perdu de temps, explique le quotidien sportif. Le 4 mai au soir, après deux mois à Madère, il atterrissait en jet privé à Caselle, l’aéroport de Turin, et regagnait son domicile. Ses 14 jours à l’isolement prendront fin le 18 mai et son assiduité dans le travail, où il s’astreint à deux séances quotidiennes depuis le début du confinement, fait peu de doute. Dans la foulée du Portugais, tous les joueurs qui étaient partis sont revenus. Tous, sauf Higuain, qui a eu l’autorisation du club de rester en Argentine auprès de sa mère, malade, et qui est attendu dans le Piémont ce vendredi. Et sauf Rabiot, donc. » Et c’est bien cela qui chagrine la Juve.