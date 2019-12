Juventus : Cristiano Ronaldo confirme un projet fou

false

Cristiano Ronaldo (Juventus) a confirmé son projet de reconversion : conquérir Hollywood en tant qu’acteur.

Ce n’est pas la première fois qu’il l’exprime mais Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin, 34 ans) fourmille d’idées pour occuper sa vie après le football. S’il espère pouvoir tenir jusqu’à plus de 40 ans afin de laisser une chance à son fils Cristiano Jr de jouer un jour à ses côtés, le quintuple Ballon d’Or a des envies… d’Hollywood.

Présent à Dubaï pour la 14e édition des Conférences Internationales du Sports Council, CR7 a répondu aux questions des médias locaux autour de ce projet fou : « Je me prépare pour une nouvelle vie dans laquelle je veux participer à de nouvelles choses: améliorer mon anglais, faire un film à Hollywood… Et pour cela, il faut sortir de sa zone de confort, en savoir plus et me mettre au défi, quelque chose que j’aime ».

Homme d’affaires émérite à la tête d’un véritable empire, Cristiano Ronaldo parviendra-t-il à devenir le premier Ballon d’Or nommé aux Oscars ? Il y a quand même beaucoup de chemin mais le natif de l’ile de Madère est un bourreau de travail…