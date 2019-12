Juventus Turin : Cristiano Ronaldo ne ferme pas la porte à un gros challenge

false

Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, ne semble pas encore tout à fait certain de la manière dont va se dessiner son avenir.

Même si avec sa condition physique hors normes, Cristiano Ronaldo ne fait pas du tout ses 34 ans, la star de la Juventus Turin est forcément plus proche de la fin que du début. La question de son après-carrière se pose donc de plus en plus clairement.

Dans une interview accordée à DAZN, la star portugais a évoqué la possibilité de devenir un jour entraîneur. Avec un discours qui laisse une petite porte ouverte sur l’avenir. « En ce moment, je ne suis pas intéressé par le fait devenir entraîneur: mais peut-être qu’un jour je m’ennuierai et j’en aurai envie, il ne faut jamais dire jamais ».

Si ce type de discours, comparable à celui que tenait un certain Zinédine Zidane à la fin de sa carrière de joueur, venait à l’amener sur un banc, Cristiano Ronaldo aurait une idée très précise de ce qu’il serait comme coach. « Si je devenais entraîneur un jour, je serais un motivateur. L’entraîneur doit transmettre ses passions et ses talents à l’équipe. Par exemple, j’aime m’amuser, dribbler, tirer, marquer des buts: je devrais transmettre cela à l’équipe, en tant que motivateur, bien sûr ».