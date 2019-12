Juventus : Cristiano Ronaldo se voit encore bien meilleur que Lionel Messi !

false

Lionel Messi (32 ans) a beau avoir été sacré Ballon d’Or le 2 décembre à Paris, Cristiano Ronaldo (34 ans) s’estime être le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle.

Cristiano Ronaldo (34 ans) a déjà repris l’entraînement à sa manière. En pleines vacances en famille et au soleil, l’attaquant de la Juventus Turin a fait partager un moment sur Instagram dans lequel on le voit travailler dans une piscine.

🎙️CRISTIANO RONALDO: « El MEJOR en este momento soy YO. No tengo defectos » (Vía DAZN Italia) pic.twitter.com/glOwbF4jeX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 26, 2019

Il s’agit d’une manière bien à lui de montrer qu’il aura encore les dents qui rayeront le parquet en 2020. En 2019, l’attaquant portugais a moins marqué que Lionel Messi (32 ans) mais cela ne l’empêche pas de se considérer comme le meilleur joueur du monde. N’en déplaise au sextuple Ballon d’Or du FC Barcelone).

« Je suis le meilleur du monde, je n’ai pas de défaut »

« Je suis le meilleur du monde en ce moment, je n’ai pas de défaut, a-t-il expliqué à DAZN Italia. L’année qui vient, nous verrons. Ma priorité est la Juve. Tout ce qui concerne ce club et la culture italienne m’enchante. Je suis heureux ici et je veux jouer encore plusieurs années au plus haut niveau. »