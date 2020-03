Juventus : Cristiano Ronaldo confronté à un choix cornélien à la reprise

true

Actuellement sur son île de Madère, où il s’est réfugié au milieu de ses proches, Cristiano Ronaldo s’entraîne aussi durement que d’habitude afin d’être prêt quand sonnera l’heure de la reprise. Malgré ses précautions, il se pourrait qu’il doive cependant faire des choix car le calendrier devrait devenir dingue si le foot redémarre en mai.

D’après les premiers échos de La Gazzetta dello Sport, les autorités italiennes auraient l’intention de faire jouer deux matches par semaine en mai et juin. Il faut dire qu’elles doivent caler encore 18 journées de Serie A (plus un match pour beaucoup…), les demi-finales retour de la Coupe d’Italie et les Coupes d’Europe.

Si la Juventus Turin va au bout de toutes les compétitions, comme elle en a l’ambition et les moyens, il lui faudra disputer 26 matches en 60 jours ! Même pour un athlète parfaitement entraîné comme Cristiano Ronaldo, c’est impossible. Le champion portugais va donc devoir faire des choix et accepter de suivre des parties depuis les tribunes…