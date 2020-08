Juventus : Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile, hommes de base d’un Calcio record

true

Grâce notamment aux réalisations de ses deux meilleurs buteurs Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile, la Serie A a battu son record de buts depuis 70 ans.

Ciro Immobile et Cristiano Ronaldo se sont livrés un joli duel pour le titre de meilleur buteur du Calcio cette saison et avec 35 buts, c’est finalement l’attaquant de la Lazio qui a terminé Capocannoniere. CR7, lui, a inscrit 31 buts. Et avec 1154 buts inscrits, la Serie A a atteint son meilleur total depuis l’exercice 1950/51(1192 réalisations).

Zlatan Ibrahimovic, avec ses 10 buts pour son retour au Milan AC, a apporté sa pierre à l’édifice. A noter enfin que Ciro Immobile est devenu le 3ème joueur italien à remporter le Soulier d’or européen après Luca Toni en 2006 et Francesco Totti en 2007. Il devance Robert Lewandowski, auteur de 34 buts avec le Bayern Munich en Bundesliga.