Juventus : Cristiano Ronaldo plombe les finances de la Vieille Dame

Sur le plan sportif, le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin a été une réussite quasi totale. Il ne manque plus que la Champions League et les Bianconeri pourront définitivement parler de coup du siècle, ou presque. Médiatiquement, c’est encore mieux : le Portugais a mené l’institution italienne à un niveau de notoriété planétaire, jamais vu dans l’histoire pourtant plus que glorieuse de la Juve.

Mais il y a aussi l’aspect économique. Et là, le bilan est plus mitigé. En effet, si Cristiano Ronaldo a permis au club italien de faire exploser son merchandising et de faire entrer de nouveaux gros contrats publicitaires, il grève dangereusement les comptes. Par son salaire monstrueux mais aussi parce que les dirigeants bâtissent une grosse équipe autour de lui.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020