Juventus : Cristiano Ronaldo prolonge sa folle série malgré la défaite

true

Cristiano Ronaldo a inscrit son 17e but de la saison en Serie A et frappé pour le 8e match d’affilée. Mais la Juventus s’est inclinée à Naples (1-2).

Petit événement ce soir en Italie : la Juventus Turin a été battue ! Et pas par n’importe qui, par le Napoli, l’un de ses rivaux les plus acharnés, à la dérive depuis des mois. Dans un San Paolo incandescent, les Parténopéens ont inscrit deux buts en seconde période par Zielinski et Insigne.

Mais le fait majeur de la rencontre, c’est que Cristiano Ronaldo a poursuivi sa folle devant les buts en Serie A ! Il en est désormais à huit matches d’affilée avec au moins une réalisation au compteur. Le San Paolo était l’un des rares grands stades européens à lui rester, il est tombé ce soir. Ce 17e but en championnat ne risque cependant pas de consoler le Portugais de la défaite (1-2).

Après ce succès inespéré, le SSCN remonte à la 12e place, loin, si loin de ses objectifs initiaux. La Vieille Dame, qui pouvait prendre le large après le nul de l’Inter hier, reste leader avec trois points d’avance.