Juventus : Cristiano Ronaldo reçoit le soutien… d’Aulas dans son duel avec Messi

false

Mercredi prochain, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo se déplace sur la pelouse de l’OL. Un match où les Gones n’auront pas la partie facile, notamment face à au buteur portugais dans une forme étincelante.

Jean-Michel Aulas, dans les colonnes de Tuttosport, a d’ailleurs affiché toute son admiration pour le buteur portugais. Au point même de lui donner un avantage dans sa confrontation éternelle avec Lionel Messi. « J’aime beaucoup Messi, lui et Cristiano sont deux phénomènes. Cependant, Cristiano Ronaldo est le numéro un. C’est le plus fort et le plus efficace. Je n’ai pas décidé du dernier Ballon d’Or. Si cela ne dépendait que de moi, Cristiano Ronaldo l’aurait gagné », a confié Aulas.

Une déclaration à prendre sans doute avec une pointe d’intox au vu de la confrontation à venir. Mais l’admiration du président lyonnais ne semble en tout cas pas feinte. « Cristiano est fou et je ne suis pas surpris qu’avec 35 ans il ait encore une moyenne de but incroyable », a conclu le boss lyonnais.