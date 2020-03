Juventus : Cristiano Ronaldo sort du silence après l’AVC de sa mère !

Comme nous vous l’indiquions plus tôt dans la journée, Cristiano Ronaldo a vécu une grosse frayeur ces dernières heures. En effet, sa mère Dolores Aveiro (65 ans) a été victime d’un AVC ce mardi sur l’île de Madère où elle réside.

Une situation qui a poussé le quintuple Ballon d’Or à quitter ses partenaires à Turin, à la veille de la réception du Milan AC en Coupe d’Italie, pour rejoindre Funchal et aller au chevet de sa mère. Une décision prise avec l’aval de ses dirigeants.

Sur Twitter, CR7 a donné des nouvelles rassurantes à ses nombreux fans, demandant également aux médias de respecter la vie privé de sa famille : « Merci pour tous vos messages de soutien à ma maman. Elle est actuellement stable et se rétablit à l’hôpital. Ma famille et moi tenons à remercier l’équipe médicale qui s’occupe d’elle et vous demander de bien vouloir nous accorder un peu d’intimité en ce moment ».

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

