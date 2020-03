Juventus : la mère de Cristiano Ronaldo serait hospitalisée après un AVC 

true

Présent dimanche à Madrid pour assister à la nette victoire du Real contre le FC Barcelone (2-0), Cristiano Ronaldo serait aujourd’hui plongé dans une profonde inquiétude.

Hospitalisée à l’aube, à Madère

La presse portugaise affirme en effet que Dolores Aveiro a été hospitalisée ce mardi en urgence à Funchal, la capitale de l’archipel de Madère, où elle réside. La mère de CR7 aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral, à l’âge de 65 ans, et aurait été admise à l’aube en unité de soins intensifs après un malaise.

Dolores Aveiro dans un état stable

Record assure que l’équipe médicale a agi rapidement, en réalisant une thrombectomie mécanique. L’intervention s’est bien déroulée, au point que Dolores Aveiro soit désormais consciente dans état stable, et qu’elle reçoit des soins. Il faudra attendre environ 12 heures et d’autres tests pour évaluer plus précisément son état de santé.