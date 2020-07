Juventus : deux nouveaus records en vue pour Cristiano Ronaldo

true

Il pourrait devenir le premier joueur à marquer 50 buts dans trois championnats différents et le premier à atteindre ce total aussi rapidement en Serie A.

Ce soir, la Juventus Turin se déplace au Mapei Stadium de Sassuolo avec l’espoir de reprendre sa marche en avant, quatre jours après un nul décevant à domicile contre l’Atalanta Bergame (2-2). Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo tenteront de reprendre leurs distances avec la Déa, revenue à six points après son carton sur Brescia (6-2) hier.

L’attaquant portugais, lui, cherchera à écrire une nouvelle fois son nom dans le livre des records. En effet, s’il trouve le chemin des filets, il signera son 50e but en Serie A avec la Juventus Turin, qu’il a rejoint à l’été 2018. Il deviendrait alors le premier joueur à avoir frappé 50 fois ou plus dans trois championnats différents (Premier League, Liga et Serie A).

Au passage, il pourrait s’adjuger un autre record : celui du temps le plus court pour atteindre cette barre des 50 réalisations dans le Calcio. Le quintuple Ballon d’Or en est à 59 matches. Pour le moment, le plus rapide est Andrei Shevchenko, 50 réalisations avec l’AC Milan en 69 rencontres. Son dauphin est le Brésilien Ronaldo, qui a eu besoin de 70 matches pour arriver à pareil total. CR7 a donc encore 9 matches pour marquer une fois. Facile…