Juventus : énorme face à Lecce, Cristiano Ronaldo serait fini !

Cristiano Ronaldo, décisif contre Lecce avec la Juventus Turin (4-0), a brillé mais ne trouve pas grâce auprès de tout le monde. Notamment à cause d’un raté monumental.

Cristiano Ronaldo (35 ans) a remis le turbo. L’attaquant de la Juventus Turin, qui semblait jouer avec le frein à main depuis la reprise du football en Italie, a enfin donné des signes rassurants pour la suite.

Titulaire hier contre Lecce à l’occasion de la 28e journée de Serie A, l’ancien crack du Real Madrid y est allé de son but et de deux passes décisives. Avec cette réalisation, CR7 en totalise 43 en 41 matches cette saison. Malgré cette solide prestation et ses statistiques ahurissantes, le Portugais s’est fait lyncher par ses détracteurs, qui l’accusent de ne savoir mettre que des penalties !

CR7 a raté l’immanquable de la tête

Pire, ces derniers se servent d’un raté monumental de Cristiano Ronaldo pour justifier leur position, à savoir que l’intéressé ne fait pas partie des 10 actuels meilleurs joueurs du monde. Il est vrai que sur ce coup, la tête de CR7, alors seul face aux cages, n’est vraiment pas à montrer dans les écoles de football.

