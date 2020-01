Juventus : entre Ronaldo et Messi, le cœur de Dybala balance

true

Au cours d’un événement promotionnel avec son sponsor Adidas, le meneur de jeu de la Juventus Turin Paulo Dybala a été questionné sur les deux monstres avec lesquels il cohabite, Cristiano Ronaldo chez les Bianconeri, Lionel Messi en sélection argentine. Et, forcément, comme il n’a pas voulu se mettre l’un ou l’autre à dos, il a joué les équilibristes…

« Je suis l’unique joueur qui partage son vestiaire avec à la fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Je peux vous dire que les gens ne voient que la partie immergée de l’iceberg, pas le travail qui se cache en dessous. Ils n’ont pas gagné tout ce qu’ils ont gagné parce qu’ils ont été chanceux. Lequel est le plus fort ? Je ne peux pas répondre (rires) ! »

Pour savoir ce que l’ancien Palermitain pense réellement de ce duel de légendes, il faut revenir un an et demi en arrière, quand Ronaldo n’était pas encore juventino. A cette époque, pour Dybala, le plus fort ne faisait aucun doute : c’était Lionel Messi…