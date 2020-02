Juventus, FC Barcelone : le débat CR7 – Messi rend dingue Maradona Jr

true

Le fils de Diego Maradona n’aime rien moins qu’on compare Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tant l’Argentin est plus fort selon lui.

Lorsqu’il était joueur de Naples (1984-91), Diego Maradona a commis tous les excès possibles et imaginables, dont l’adultère. Il a notamment fauté avec une certaine Cristiana Sinagra, qui lui a donné un fils. Ce que le Pibe de Oro, qui était marié et père de deux filles, rappelons-le, a nié jusqu’à ce qu’un test ADN ne le mettre devant ses responsabilités.

Diego Sinagra, surnommé Maradona Jr en Italie, a été footballeur lui aussi, mais dans les divisions inférieures. Il est aujourd’hui joueur de beach soccer mais surtout une personnalité appréciée des médias car il a hérité de son père un certain franc-parler et un manque d’objectivité naturel quand on parle de l’Argentine… Ainsi, interrogé sur le débat Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, il a expliqué :

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Cristiano Ronaldo est un grand footballeur, un très bon footballeur. Mais quand on le compare à Messi, je me lève de la table. Messi est un phénomène. De quoi parlons-nous ? Ce qui se passe, c’est que Messi est un joueur qui choisit de marquer cinq buts dans un match, les met. Il n’y a pas de drame, il joue avec une tranquillité, une qualité incroyable. J’adore. »