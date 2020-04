Juventus : forme, avenir, Mercato…des nouvelles de Cristiano Ronaldo

true

Le président du club de Madère, dans lequel a débuté Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) a donné des nouvelles de l’attaquant.

Un simple entraînement avait fait polémique. Lui le travailleur acharné qui s’était retrouvé au coeur d’une tempête médiatique en plein confinement alors que le monde entier tente de faire face à l’épidémie du coronavirus. On parle ici de Cristiano Ronaldo, parti se réfugier sur son île natale de Madère et profitant des installations locales pour se maintenir en forme.

Récemment, le président du club, Rui Antonio Macedo Alves, a partagé ses impressions avec les médias, lui qui venait de rencontrer la star portugaise de la Juventus Turin. Des propos retranscrits par le site juventus-fr.

« Il est très heureux d’être à la Juve. Je pense et j’espère qu’il restera encore quelques années à Turin. »

« Cristiano nous a appelés et nous sommes bien heureux de lui offrir cette possibilité. Nous avons respecté toutes les règles et les protocoles de Madère liés au Covid-19, en commençant par respecter la distance de sécurité. C’est un modèle pour tout le monde, un super professionnel et il a des qualités humaines remarquables. Je l’ai trouvé super motivé et déterminé. Il s’entraîne à fond, sur base de son programme. Il se réjouit que la crise sanitaire se termine. D’abord pour le bien de tous, ensuite parce qu’il a une grande envie de recommencer à jouer. Il est très heureux d’être à la Juve. Je pense et j’espère qu’il restera encore quelques années à Turin. Je lui souhaite de remporter le scudetto, la Ligue des Champions et le Ballon d’Or en bianconero ».